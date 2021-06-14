شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدراجات» يتفوق في التصنيف العام لجولة سلوفينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمن فريق الإمارات للدراجات الهوائية على المراكز الأولى في التصنيف العام لجولة سلوفينيا، وتمكن تادي بوجاتشار عضو فريق الإمارات للدراجات من الفوز بلقب التصنيف العام في هذه الجولة بعد أداء قوي من فريق الإمارات ساهم في وجود 4 من دراجي الفريق في قائمة العشرة الأوائل. وأقيمت المرحلة الرابعة على مسار بطول 175.3 كم انطلاقاً من ليوبليانا وصولاً إلى نوفو ميستو، حيث شهدت فوز ماتيو ترينتن بالمركز الرابع في سباق السرعة.

وتمكن السلوفيني تادي بوجاتشار من الفوز بلقب التصنيف العام وبقميص أفضل دراج متخصص في سباقات التسلق، كما فاز بتصنيف الدراجين الشباب بفضل تصدره للمرحلتين الثانية والرابعة من الجولة في إنجاز جديد يضاف إلى سجله المميز، بينما حل زميله دييجو أوليسي في المركز الثاني في التصنيف العام بعد فوزه المميز أمس، في حين جاء رافال مايكا في المركز الرابع، وفاز يان بولانك بالمركز التاسع.