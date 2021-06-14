شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وأزارو أنطوي وأجايي.. أجانب الأهلي كلمة السر في مواجهة الترجي برادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل، وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

وشهدت مواجهات الأهلى مع الترجى التونسي فى رادس تألقا كبيرا لأجانب القلعة الحمراء الذين نجحوا فى تسجيل أربعة أهداف من إجمالى 7 أهداف سجلها نجوم المارد الأحمر فى 9 لقاءات، أقيمت أمام فريق أبناء باب سويقة على ملعبه؛ الملعب الأولمبي برادس بتونس العاصمة.

وعلى الرغم من أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الحالى بالأهلي، سجل هدفا غاليا فى شباك الترجى فى بطولة 2001، ليخطف التعادل للمارد الأحمر، كما نجح محمد ناجى جدو ووليد سليمان لاعبا الأهلى فى تسجيل ثنائية أهدت المارد الأحمر لقب دوري الأبطال الأفريقى عام 2012 بنهائى دوري الأبطال الأفريقى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلي 2-1 إلا أن أجانب القلعة الحمراء كان لهم حضور قوي فى مواجهات رادس.

البداية كانت مع الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالى الذى سجل هدفاً للمارد الأحمر فى شباك الترجى ببطولة الكونفدرالية موسم 2015 ليفوز الأهلي بالمباراة فى قلب رادس، وسار على نفس النهج الثنائى التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجايي، لاعبا المارد الأحمر، اللذان سجلا هدفين فى شباك الترجي فى إياب الدور ربع النهائى لدوري الأبطال الأفريقي موسم 2017 ليفوز الأهلي 2-1.

كما نجح المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودى الحالى، فى هز شباك الترجى على ملعبه فى دوري الأبطال الأفريقى موسم 2018 بدور المجموعات ليخطف انتصارا غاليا للمارد الأحمر.