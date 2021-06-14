شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب معلول.. أجايي ينافس طاهر على المشاركة أساسيا فى تشكيل الاهلي أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي طاهر محمد والنيجيري جونيور أجايي للعب في مركز الجناح الأيسر في مباراته ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي المفاضلة بين طاهر وأجايي للمشاركة أساسيا أمام الترجي لسببين؛ أولهما تفضيل مشاركة طاهر؛ لأنه كان يشارك بشكل أساسي في الفترة الماضية، وهو الأجهز من الناحية الفنية للمشاركة من بداية المباراة وللحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأحمر الذي خاض مباراتي صن داونز بربع نهائي أفريقيا، ومن بعدها مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

والسبب الثاني أن الجهاز الفني يرغب في الاستفادة من ثنائية علي معلول وجونيور أجايي في تشكيل جبهة قوية للأهلي من الناحية اليسرى، خاصة مع التفاهم الكبير بين الثنائي المحترف في صفوف الأهلي وقدرتهم على فتح جبهة واختراق دفاع المنافسين.

وقد يعزز عودة علي معلول للمشاركة الأساسية في تشكيل الأهلي تواجد أجايي في التشكيل الأساسي للأهلي بمباراة الترجي على حساب طاهر، خاصة أن معلول أصبح جاهزا تماما للمشاركة أساسيا في مواجهة السبت المقبل برادس.