شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يعود إلى القاهرة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر وصول التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، قادمًا من بلاده بعد انتظامه فى معسكر نسور قرطاج الأخير، حيث شارك مع منتخب بلاده فى المباراة الودية التى جمعته بالجزائر، يوم الجمعة الماضى، وانتهت بفوز الجزائر بهدفين دون رد، وشارك خلالها الجزيرى فى 16 دقيقة فقط.

من المنتظر أن يلتقى منتخب تونس ومالى فى مباراة ودية ثانية خلال فترة التوقف الدولى الجارية، غدًا الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام فى الكاميرون، وذلك من أجل العودة بعدها إلى القاهرة.

وكان المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الزمالك، قد أكد عودته إلى القاهرة غدًا الثلاثاء قادمًا من بلاده بعد انتهاء معسكر منتخب المغرب، حيث انتهت عقوبة إيقاف أشرف بن شرقى والتى كانت أقرتها لجنة المسابقات بإيقاف اللاعب مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلى فى مسابقة كأس مصر، ليغيب بعدها اللاعب الدولى عن الأبيض فى مواجهة الجونة الأخيرة فى مسابقة الدورى والتى انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، لتنتهى بذلك عقوبة إيقافه ويصبح من حقه المشاركة فى لقاء أسوان المقبل.

وواصل فريق الزمالك استعداداته لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى تصدر الأبيض ترتيبه برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.