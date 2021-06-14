شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 14 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 14 / 6 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يُعدّل موعد مباراتى الزمالك ومصر المقاصة فى الدورى وكأس مصر.

اتحاد الكرة يُعدل موعد مباراتى الزمالك ومصر المقاصة فى الدورى وكأس مصر

أكد الدكتور منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن اتحاد الكرة أخطر النادى الأبيض، اليوم، بتعديل موعد مباراتى الفريق أمام مصر المقاصة فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز ودور الثمانية لكأس مصر.

الزمالك يستعيد جهود حازم إمام وشيكابالا ويشاركان فى التدريبات الجماعية

انتظم الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

فيفا يصدر حكما فى قضية الزمالك وباتشيكو الشهر المقبل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أنه من المنتظر أن يصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حكمًا فى قضية البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى السابق للفريق، خلال الشهر المقبل، وتتواصل إدارة الزمالك الحالية مع البرتغالى جايمى باتشيكو عن طريق وكيل أعماله شريف فاروق لحل الأمر بشكل ودى حتى يتنازل باتشيكو عن شكواه.