شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا تفوز بذهبية الزوجي المختلط في بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد ثنائي منتخب كوريا سي هي كيم و شانجوان سيو المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، والتي استضافتها مصر في الفترة من 8 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه على ملاعب استاد القاهرة الدولي.

وجمع منتخب كوريا 1432 نقطة، ليحصد ذهبية الزوجي المختلط.

فيما جاء ثنائي بيلاروسيا أنستاسيا بروكبنكو واليا بالزكوف في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية للزوجي المختلط بعدما جمع 1422 نقطة.

وفاز ثنائي ألمانيا باتريك دوجو وربيكا لانجريهر بالميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 1415 نقطة.

بينما أنهى ثنائي منتخب مصر أحمد الجندي وهايدي عادل المنافسات في المركز الثالث عشر برصيد 762 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسيد كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والنائبة آية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وهاشم يس المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للخماسى الحديث، وفي حضور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبد الأول محمد معاون الوزير.

كان أحمد الجندي، لاعب منتخب الخماسي الحديث، قد نجح أمس في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال، حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًّا لأولمبياد طوكيو.

بينما اقتنصت مصر أيضا الميدالية البرونزية للفرق، بعدما جاء الفريق المصري المكون من أحمد الجندي وإسلام حامد وأحمد أشرف في المركز الثالث.

كما جاء أحمد أشرف، لاعب منتخب الخماسي الحديث، في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة، في نهاية منافسات فردي الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

يقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام، والمدير الإداري ممدوح ويلسون، ومدربا اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربون أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

وشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد، كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات، وهو دورة الألعاب الأولمبية- طوكيو.