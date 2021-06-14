شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تصعيد حارس مرمى واجتماع بين سليمان ومارسيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباتهم مساء اليوم على مجموعتين، ضمن برنامج الإعداد للقاء غزل المحلة الخميس القادم باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 بمسابقة الدوري المصري.

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي:

- المجموعة الأولى تدربت في الخامسة و مجموعة في السادسة و النصف.

- مجموعة الخامسة تضمنت كلا من: محمد حسن ، حسين السيد ، محمد صادق ، محمد بيومي ، مصطفي فارس ، محمد نصر ، محمد سليمان ، محمد الضرف، مدحت فقوسه ، زياد طارق ، مروان شوقي ، محمد إيهاب، إبراهيم حسن.

- حديث مطول بين إيهاب جلال و محمد صادق و حسين السيد قبل المران.

- تدريبات بدنية قادها علي طه عضو الجهاز الفنى.

- تقسيمة في وسط الملعب

- تدريبات تأهيلية لعمر هنيدي و محمد مصيلحي تحت إشراف الجهاز الطبى.

- تصعيد عبدالله جمال حارس مرمى 2003 للتدريب مع الفريق الأول.

- مجموعة السادسة و النصف شملت كل من محمد صبحي ، محمد فوزي ، محمد مجدي ، أحمد مدبولي ، فخر الدين بن يوسف ، شكري نجيب ، أري بابل، مروان الصحراوي ، محمد الشامي ، عماد حمدي ، دونجا ، عبدالله جمعه ، كاستيلو ، محمد عادل ، أحمد مصطفي ، محمد عمار ، نادر رمضان ، عمر الوحش ، محمد عبد السميع ، مصطفى الزناري ، باهر المحمدي ، شيلونجو.

- حديث بين الكابتن عماد سليمان وحسين السيد عقب انتهاء مران المجموعة الأولى

- حضور الكابتن علي أبو جريشة وكابتن عماد سليمان.

- تدريبات للمدافعين قادها حمد إبراهيم

- تدريبات للاعبي الوسط يقودها علي طه

- تدريبات للمهاجمين يقودها إيهاب جلال

- تدريبات على التسديد على المرمى