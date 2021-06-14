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مران الإسماعيلي.. تصعيد حارس مرمى واجتماع بين سليمان ومارسيلو

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القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباتهم مساء اليوم على مجموعتين، ضمن برنامج الإعداد للقاء غزل المحلة الخميس القادم باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 بمسابقة .

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي:

 

- المجموعة الأولى تدربت في الخامسة و مجموعة في السادسة و النصف.

 

- مجموعة الخامسة تضمنت كلا من: محمد حسن ، حسين السيد ، محمد صادق ، محمد بيومي ، مصطفي فارس ، محمد نصر ، محمد سليمان ، محمد الضرف، مدحت فقوسه ، زياد طارق ، مروان شوقي ، محمد إيهاب، إبراهيم حسن.

 

- حديث مطول بين إيهاب جلال و محمد صادق و حسين السيد قبل المران.

 

- تدريبات بدنية قادها علي طه عضو الجهاز الفنى.

 

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- تقسيمة في وسط الملعب

 

- تدريبات تأهيلية لعمر هنيدي و محمد مصيلحي تحت إشراف الجهاز الطبى.

 

- تصعيد عبدالله جمال حارس مرمى 2003 للتدريب مع الفريق الأول.

 

- مجموعة السادسة و النصف شملت كل من محمد صبحي ، محمد فوزي ، محمد مجدي ، أحمد مدبولي ، فخر الدين بن يوسف ، شكري نجيب ، أري بابل، مروان الصحراوي ، محمد الشامي ، عماد حمدي ، دونجا ، عبدالله جمعه ، كاستيلو ، محمد عادل ، أحمد مصطفي ، محمد عمار ، نادر رمضان ، عمر الوحش ، محمد عبد السميع ، مصطفى الزناري ، باهر المحمدي ، شيلونجو.

 

- حديث بين الكابتن عماد سليمان وحسين السيد عقب انتهاء مران المجموعة الأولى

 

- حضور الكابتن علي أبو جريشة وكابتن عماد سليمان.

 

- تدريبات للمدافعين قادها حمد إبراهيم

 

- تدريبات للاعبي الوسط يقودها علي طه

 

- تدريبات للمهاجمين يقودها إيهاب جلال

 

- تدريبات على التسديد على المرمى

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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