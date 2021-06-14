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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلي اليوم الإثنين 14 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الإثنين 14 / 6 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: "كاف" يؤكد أحقية أيمن أشرف فى المشاركة مع الأهلي أمام الترجي.
"كاف" يؤكد أحقية أيمن أشرف فى المشاركة مع الأهلي أمام الترجي
تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه أحقية أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى المشاركة بمباراة الترجي القادمة، التي تقام السبت المقبل فى تونس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية عقب العودة من تونس
ينتظم محمود متولى، مدافع الأهلي، فى تدريبات فريقه الجماعية، عقب عودة المارد الأحمر من تونس لمواجهة الترجي، وخرج متولى من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال رحلة السفر لتونس لمواجهة الترجى التونسى السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الرابعة عصر غد الثلاثاء، وتعرّض متولى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين، ليتأكد غيابه عن رحلة تونس.
موقف لاعبى الأهلي المعارين.. ثلاثي يقترب من العودة والباقى خارج الجزيرة
بدأت تتضح المعالم لدى مسئولي النادي الأهلي بشأن موقف لاعبى الفريق الأحمر المعارين لأندية الدورى الممتاز فى الموسم الحالى من العودة للقلعة الحمراء وقيدهم فى قائمة الموسم المقبل أو استمرار البعض فى الإعارات خارج النادي أو تسويق البعض منهم.
الأهلي ينهي أزمة "وزن" أجايى قبل رحلة تونس لمواجهة الترجي
نجح النيجيري جونيور أجاي، لاعب الأهلي، فى الوصول إلى الوزن المثالي خلال الأيام الماضية بعد تنفيذه برنامجا خاصا فى النادي بتكليف من بيتسو موسيماني المدير الفني.
موسيمانى يجهز كهربا لتنفيذ "مهمة خاصة" أمام الترجى فى رادس
يجهز الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأحمر لاستغلال سرعاته فى بناء الهجمات المرتدة للأهلى أمام منافسه الترجى التونسى فى اللقاء المقرر له السبت المقبل بذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى رادس، ويضع موسيمانى آمالا على كهربا الذى استعاد جانبا كبيرا من فورمته الفنية والبدنية ويسابق الزمن للعودة للتشكيل الأساسى للأهلى، فى هز شباك بطل تونس لاسيما أن تسجيل المارد الاحمر هدفاً فى موقعة رادس يعزز أماله فى بلوغ المباراة النهائية.