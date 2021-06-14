شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلي اليوم الإثنين 14 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الإثنين 14 / 6 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: "كاف" يؤكد أحقية أيمن أشرف فى المشاركة مع الأهلي أمام الترجي.

"كاف" يؤكد أحقية أيمن أشرف فى المشاركة مع الأهلي أمام الترجي

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه أحقية أيمن ‏أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى المشاركة بمباراة الترجي القادمة، التي ‏تقام السبت المقبل فى تونس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية عقب العودة من تونس

ينتظم محمود متولى، مدافع الأهلي، فى تدريبات فريقه الجماعية، عقب عودة المارد الأحمر من تونس لمواجهة الترجي، وخرج متولى من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال رحلة السفر لتونس لمواجهة الترجى التونسى السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الرابعة عصر غد الثلاثاء، وتعرّض متولى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين، ليتأكد غيابه عن رحلة تونس.