شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة أسوان للحفاظ على صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك استعداداته لخوض مباراته أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى تصدر الأبيض ترتيبه برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

وخاض الزمالك مرانه اليوم، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء، حيث شهد المران تخصيص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فقرة خاصة خلال المران مساء اليوم الإثنين، لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وقام المدير الفنى للزمالك بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية، من أجل تنفيذ التعليمات المطلوبة من قِبَل الجهاز الفنى للفريق.

كما شهد مران الزمالك، انتظم الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية، بجانب انتظام الثلاثى محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الإثنين بملعب النادى، وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبى، بعدما شارك ثلاثى الزمالك مع المنتخب الأوليمبى فى مباراتى جنوب أفريقيا الوديتين، قبل الانتظام فى تدريبات الفريق اليوم.

من المقرر، أن يواصل الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تدريباته فى الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.



















