شكرا لقرائتكم خبر عن الـ"VAR" المصري يظهر في نصف نهائي الكونفدرالية بقيادة محمود عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الحكام المصريون لأول مرة في تقنية الفار، بالبطولات الأفريقية، بعدما اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقما مصريا لإدارة مباراة نصف نهائي الكونفدرالية بين شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، الحكم محمود عاشور ليكون حكم فيديو رئيسيا في مباراة القطن والشبيبة والتي تجري يوم 20 يونيو الجاري، ويعاونه المصريان طارق مجدي ومحمود أبو الرجال.

وبعد تردد كبير في اختيار الملعب الذي سيستضيف ذهاب نصف نهائي كأس الكاف بين شبيبة القبائل وكوتون سبور في العشرين من الشهر الجاري، استقرت أخيرا إدارة القطن الكاميروني على ملعب رومدي ألجيا بمدينة جاروا لاستقبال الكناري بعد أيام من الآن.

ورسّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذه المواجهة بمدينة جاروا التي تبعد بـ773 كلم عن العاصمة الكاميرونية ياوندي، وجاء في البيان الذي نشرته الكاف أن شبيبة القبائل ستواجه ممثل الكرة الكاميرونية يوم 20 يونيو، في لقاء الذهاب بملعب رومدي ألجيا بمدينة غاروا بداية من الساعة الخامسة زوالا، على أن تستضيف ذات المنافس يوم 27 يونيو ضمن مقابلة الإياب بملعب 5 يوليو.

كما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تاريخ المواجهة النهائية لكأس الكاف للنسخة الحالية والذي سيكون يوم 10 يوليو بمدينة كوتونو البنينية، وذلك بعدما قررت الكاف أن يقام النهائي هذا العام في بلد محايد؛ بسبب الوضعية الوبائية غير المستقرة التي تعيشها العديد من الدول الأفريقية.

من جانب آخر وافقت الرابطة المحترفة لكرة القدم على طلب إدارة الكناري بتأجيل مواجهة شباب بلوزداد التي كانت تتوسط في وقت سابق لقائي الذهاب والعودة لمنافسة كأس الكاف، وذلك حتى يتسنى لكتيبة المدرب دونيس لافان التحضير جيدا لمواجهة الإياب أمام القطن الكاميروني، والتي تمت برمجتها بتاريخ 27 يونيو بملعب خمسة يوليو الأولمبي.