شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: مصروفات الاتحاد السكندري 130 مليون جنيه سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مصروفات النشاط الرياضي في النادي تصل لـ 130 مليون جنيه سنويًا تقريبا فى جميع الألعاب، موضحا أن المسئولية التي يتحملها كبيرة للغاية، لكنه يقدم ما يقدمه حبا فى نادى الاتحاد وجماهيره الوفية.

وقال مصيلحي في تصريحات لليوم السابع، "لدينا مسئوليات كبيرة تجاه النادي، ونتمنى أن نقوم بها على أكمل وجه، الاتحاد فريق وكيان كبير يعشقه الملايين، ولدينا أهداف في كافة الألعاب وليس كرة القدم فقط".

وعن التألق الكبير لفريق السلة بعد اقصاء الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر للسلة، أوضح رئيس الاتحاد السكندري، "ندعم فريق السلة بشكل كبير، لا يتقاضى هذا الفريق ثلث ما يتقاضاه فريق كرة القدم تقريبا، بحكم أن فريق الكرة به 35 لاعبا عكس فريق السلة، لكن كل الدعم لجميع الألعاب".

وكشف محمد مصيلحي أن الأهلي لم يطلب عودة عمار حمدي، لاعب الفريق الأحمر المعار لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، "عمار لاعب رائع، ونتمنى استمراره، لكن عودته من حق الأهلي، وننتظر قراراهم النهائي بشأن اللاعب".

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري أن الفريق يتدرب في الفترة الحالية في ظل غياب 15 لاعبا، وأن الظروف التي يمر بها النادي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن صعبة للغاية.

وأوضح مصيلحي أن الاتحاد رفض تحمُّل نادي الزمالك تكاليف العملية الجراحية التي أجراها الإيفواري رزاق سيسيه مساء الأحد، موضحا أن اللاعب على قوة الاتحاد، ويجب أن يتحمل النادي كل ما يخص علاجه من الإصابة التي لحقت به.

وأكد رئيس الاتحاد أن الرغبة متبادلة بين الإدارة والجهاز الفني للتجديد والبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن بنهاية الموسم الجاري.