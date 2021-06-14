لاعبو البنك الأهلى يخضعون لاختبار "رابيت تست" قبل مواجهة إنبى

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال لاختبار طبى "رابيت تست" فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز قبل مواجهة إنبى بـ48 ساعة من اللقاء.

ويواجه فريق البنك الأهلى نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم 16 من الشهر الجارى. ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة.

ومن جانب آخر، اقترب كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لفريق البنك الأهلى لنهاية الموسم من المشاركة في التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة، عقب الأداء الجيد التي ظهر عليه اللاعب فى التدريبات والمباريات الودية.

ويحاول خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تجهيز اللاعب البعيد عن المشاركة فى المباريات بصفة أساسية منذ فترة، والدفع به من خلال المباريات الودية وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية وذلك لتجنب تكرارها في المباريات الرسمية.