شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية عقب العودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود متولى، مدافع الأهلي، فى تدريبات فريقه الجماعية، عقب عودة المارد الأحمر من تونس لمواجهة الترجي، وخرج متولى من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال رحلة السفر لتونس لمواجهة الترجى التونسى السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الرابعة عصر غد الثلاثاء، وتعرّض متولى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين، ليتأكد غيابه عن رحلة تونس.

وضرب الأهلي والترجي التونسي موعدًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذه المرة في الدور نصف النهائي من نسخة 2020-2021، ويلعب المارد الأحمر ضد الترجي مباراة الذهاب في تونس 19 يونيو الجارى، قبل أن يخوض لقاء العودة في مصر، بعدما عبر المارد الأحمر عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات أفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.