شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في معسكر دجلة بالعين السخنة استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادى دجلة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الجونة، المقرر لها الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

واستقر المدير الفني لدجلة على خوض التدريبات الجماعية على فترتين لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، قبل المباراة المرتقبة، والتي يسعى من خلالها دجلة لاستعادة نغمة الانتصارات وتعزيز فرص البقاء بالدوري.

وفرض عبد الباقي جمال حالة من الطوارئ على معسكر الفريق بالعين السخنة، وقرر مد المعسكر حتى مباراة تحديد المصير، باعتبارها مواجهة ترسم ملامح حظوظ دجلة في البقاء هذا الموسم.

من جهته، كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى ومدير الكرة بنادى الجونة، أن الجهاز الفنى قرر الدخول فى معسكر مغلق بالعين السخنة، استعدادا لمواجهة الجونة، لزيادة الترابط بين اللاعبين فى الفترة الصعبة التى تنتظر دجلة، فى ظل الصراع الشرس للهروب من شبح الهبوط.

وقال عبد المنصف لـ"الخليج 365": "المعسكر الهدف منه تقارب اللاعبين نفسيا، وزيادة الكفاءة البدنية والفنية لجميع العناصر، خاصة أن الجميع عازمون على بداية الصحوة انطلاقا من مواجهة الجونة".

وأضاف الحارس الأسطورى وصاحب الأرقام القياسية: "الجونة فريق قوى ويملك عناصر كبيرة ويتمتع بالخبرة والشباب معًا، لذلك قررنا الدخول فى معسكر مغلق لمدة أسبوع استعدادا للقاء المنتظر".

وبدأ فريق وادى دجلة معسكره المغلق بالعين السخنة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأسبوع المقبل فى الدورى المصرى الممتاز، والتى يسعى من خلالها الفريق الدجلاوى، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة وتعزيز فرص البقاء فى الدوري.