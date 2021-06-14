شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 14 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي، المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال.

محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي

وقع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة القادمة.

المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال

يدرس مسئولو منتخب مصر الأولمبى استبعاد لاعبى الأهلى من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، فى حال تأهل المارد الأحمر إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى.

كشف مصدر مقرب من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن المدرب يفضل التعاقد مع صفقات محلية على الصفقات الأجنبية، ويضعها فى المرتبة الأولى بالنسبة لأولوياته.