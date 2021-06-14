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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 14 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي، المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال.
محمد مجلي يوقع للزمالك لتعويض فرجاني ساسي
وقع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة القادمة.
المنتخب الأولمبي يستبعد لاعبي الأهلي من رحلة طوكيو حال التأهل لنهائى الأبطال
يدرس مسئولو منتخب مصر الأولمبى استبعاد لاعبى الأهلى من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، فى حال تأهل المارد الأحمر إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الجارى.
كشف مصدر مقرب من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن المدرب يفضل التعاقد مع صفقات محلية على الصفقات الأجنبية، ويضعها فى المرتبة الأولى بالنسبة لأولوياته.
كلام نهائى.. الزمالك يستغنى عن حمزة المثلوثى فى نهاية الموسم
استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، على رحيل التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق فى نهاية الموسم الكروى الجارى، خاصة أن اللاعب لم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده منذ أن انضم للكتيبة البيضاء.
بعثة الرجاء تصل القاهرة 18 يونيو لمواجهة بيراميدز بالكونفدرالية
أخطر نادي الرجاء المغربي، إدارة نادي بيراميدز بموعد وصول بعثته إلى القاهرة تمهيدا لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء يوم الأحد 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.