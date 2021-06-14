تأجيل مباراة سيراليون وبنين في تصفيات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمرة الثانية تأجيل مباراة سيراليون وبنين في ختام التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 لمدة 24 ساعة.

وقال كاف في بيان رسمي إنه تقرر تأجيل إعادة مباراة سيراليون وبنين التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء 15 يونيو 2021.

وأضاف أن المباراة ستقام على ملعب الجنرال لانسانا كونتي في كوناكري بغينيا الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).

وكشفت تقارير صحفية أن منتخب سيراليون تم إبلاغه من جانب مسؤولي الصحة قبل انطلاق المباراة مباشرةً بإصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام تلك المباراة في 30 مارس على ملعب سياكا ستيفنز في فريتاون عاصمة سيراليون، ولكن تم تأجيلها إلى يوم الإثنين، قبل أن يتم تأجيلها للمرة الثانية لتقام غدًا الثلاثاء.

يُذكر أن المباراة حاسمة في مصير تأهل الفريقين لأمم إفريقيا عن طريق خطف البطاقة الثانية في المجموعة، حيث يمتلك فريق بنين سبع نقاط في المركز الثاني، أمام سيراليون بأربع نقاط، بينما ضمنت نيجيريا الصدارة والتأهل برصيد 14 نقطة.