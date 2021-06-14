الأهلي والزمالك يتأهلان إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على الترسانة في دور الثمانية من المسابقة.

وتغلب الأهلي على الترسانة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة كالتالي: 25-13، 25-19، 25-18.

وعلى جانب آخر، تغلب الاتحاد السكندري على هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-21، 25-19، 25-21).

وبذلك سيلتقي الأهلي حامل لقب كأس مصر للكرة الطائرة مع الاتحاد في نصف نهائي المسابقة، يوم الخميس القادم في الرابعة عصرا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وسيلتقي فريق الزمالك مع طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة موسم 2020-2021.

وتغلب الزمالك على الفيوم في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر للكرة الطائرة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي بميت عقبة.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة التي حسمها الزمالك لصالحه كالتالي: (25-14، 25-14، 25-21).

وعلى جانب آخر، تغلب طلائع الجيش على بتروجيت بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المركز الاوليمبي بالمعادي.

وسيلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في المباراة الثانية من نصف نهائي كأس مصر لكرة الطائرة يوم الخميس المقبل 17 يونيو في السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

على أن تقام المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر للكرة الطائرة يوم الجمعه المقبل 18 يونيو في السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.