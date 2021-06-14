حسام حسن يوافق على تجديد التعاقد مع الاتحاد للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

عقد محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا مطولا مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وتم الاتفاق على تجديد التعاقد للموسم الجديد.

وأكد مصيلحي، أن وجود حسام حسن في قيادة فريق الاتحاد الموسم المقبل هدف من أهداف مجلس إدارة النادي وهو ما تحدث بشأنه في جلسة اليوم مع التوأم في ظل ترحيب الطرفين بذلك، وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد خلال الأسبوع القادم.

واستعرض مصيلحي مع التوأم كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المقرر تدعيم صفوف الفريق بها مستقبلا.

وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري، على كامل دعمه ومساندته للجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة.