التعادل السلبي الأول.. إسبانيا تسيطر وتفشل في هز شباك السويد باليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

خيم التعادل السلبي على مواجهة إسبانيا والسويد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة اليورو.

وحصد كلا المنتخبين نقطة من التعادل السلبي في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بولندا وسلوفاكيا، واللذين ألتقيا في وقت سابق من اليوم الاثنين، حيث فاز المنتخب السلوفاكي 2 / 1.

وبدأ لويس انريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني التشكيل التالي: سيمون، وليورنتي، وتوريس، ولابورت، وألبا، وكوكي، ورودي، وبيدري، وفيران توريس، وداني ألمو، وموراتا

أما منتخب السويد فبدأ بالتشكيل التالي: أولسن، وميكيل لوستج، ونيلسون ليندلوف، ودانيلسون، وأوجستنسون، ولارسون، وأولسون، وإكدال، وفورسبرج، وماركوس بيرج، ومايكل إيشاك

وتصدر المنتخب السلوفاكي المجموعة، قبل مواجهته في الجولة المقبلة أمام السويد، فيما يواجه المنتخب الإسباني نظيره البولندي.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من المنتخب الإسباني وصلت لـ75 % ولكن دون ترجمة تلك السيطرة إلى أهداف.