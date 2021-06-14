مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي في بث مباشر ببطولة كوبا أمريكا 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي في بث مباشر، بإحدى قمم مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2020 المقامة في البرازيل.

تنطلق مباراة منتخب الارجنتين ومنتخب تشيلي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 صباحًا بتوقيت السعودية، وستسمر المباراة إلى الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء 15 يونيو.

ويستضيف ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو دون حضور جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا التي كادت تؤدي إلى إلغاء إقامة البطولة هذا العام بعد سحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا بقرار رسمي من اتحاد أمريكا الجنوبية.

وتتولى قنوات بين سبورت القطرية مسؤولية نقل مباراة الارجنتين وتشيلي اليوم الاثنين، على قناة بي إن سبورتس HD 5 Max بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز في مباراته الأولى بافتتاح كوبا أميركا في سهرة أمس الأحد، بفوز عريض على المنتخب الفنزويلي بنتيجة 3/صفر، وسط تألق غير عادي من جانب نيمار دا سيلفا.

وستنقل مباراة الارجنتين وتشيلي على قنوات أخرى مثل تلفزيون صحيفة ليكيب الفرنسية، وقناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة آرينا سبورت 1 الصربية، وقناة آرينا سبورت 1 الكرواتية، وكانال بلوس سبورت 3 أفريقيا.

وتعرض منتخب الارجنتين لنتيجتين مُحبطتين في تصفيات كأس العالم 2022 في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، حيث تعادل مع تشيلي 1/1، وفشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد أمام كولومبيا ليخرج متعادلاً بنتيجة 2/2.

ومَر منتخب تشيلي الذي سيفتقد لخدمات نجمه “أليكسيس سانشيز” بداعي الإصابة، بنفس الظروف التي مر بها منتخب الأرجنتين، حيث تعادل مع بوليفيا في الجولة الماضية من تصفيات مونديال 2022.

ويسعى منتخب الارجنتين لرد اعتباره من المنتخب التشيلي الذي هزمه في نهائيين متتاليين ببطولة كوبا أميركا 2015 و2016.

وتضم المجموعة الأولى في كوبا أميركا 2020 منتخبات الأرجنتين وباراجواي وبوليفيا وتشيلي وأوروجواي.

الارجنتين – تشيلي

ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي (ريو دي جانيرو – البرازيل)

كوبا أمريكا 2020 (المجموعة الأولى – الجولة الأولى)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 في بطولة كوبا أميركا بين الارجنتين وتشيلي لحساب المجموعة الاولى.

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تشكيلة الارجنتين اليوم

إيميليانو مارتينيز – تاجليافيكو – أوتاميندي – مارتينيز كوارتا – جونزالو مونتيل – جيوفاني لو سيلسو – لياندرو باريدس – رودريجو دي باول – نيكولاس جونزاليز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.

تشكيلة تشيلي اليوم

كلاوديو برافو – إوجينيو مينا – جويليرمو ماريبان – جاري ميديل – ماوريسيو إيسلا – أرتورو فيدال – إيريك بولجار – كريس آرانجويز – إدواردو فارجاس – جيان مينيسيس – كارلوس بالاسيوس.

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