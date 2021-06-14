تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة السعودية وأوزبكستان فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، فى مواجهة حسم صدارة المجموعة الرابعة بالجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية.

وسيسعى منتخب السعودية على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض الى تجديد الفوز على أوزبكستان وتأكيد تربعه على صدارة المجموعة، حيث يكفي الأخضر التعادل للبقاء في المركز الأول.

في الجهة المقابلة يخوض المنتخب الأوزبكي المباراة بخيار وحيد يتمثل في تحقيق الفوز، في حين أن التعادل قد يبقي على آماله في المنافسة على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب السعودية شهدت تعادله مع اليمن 2-2، قبل أن يفوز على سنغافورة 3-0 ويتعادل مع فلسطين 0-0، ثم فاز على أوزبكستان 3-2 وعلى فلسطين 5-0 وعلى اليمن 3-0 وعلى سنغافورة 3-0.

في المقابل خسر منتخب أوزبكستان أمام فلسطين 0-2 قبل أن يفوز على اليمن 5-0 وعلى سنغافورة 3-1 ثم خسر أمام السعودية 3-2 وفاز على فلسطين 2-0 وعلى سنغافورة 5-0 وعلى اليمن 1-0.

وينص نظام التصفيات الأسيوية المزدوجة على تأهل أصحاب الصدارة وأفضل أربع منتخبات احتلوا المركز الثاني في دور مجموعات المرحلة الثانية، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، حيث تقسم المنتخبات إلى 12 فريق على مجموعتين، ويتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات بشكل مباشر.

ويلعب صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة من المرحلة الثالثة بالتصفيات، مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يتأهل الفائز منها لخوض ملحقًا مع القارات الأخرى.

وستضمن جميع المنتخبات الـ 12 مشاركتها في بطولة أمم آسيا القادمة، والتي ستقام في الصين صيف 2032.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة السعودية واوزبكستان يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة السعودية وأوزبكستان فى التصفيات المشتركة على القناة الرياضية السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمي المعيرفي”.