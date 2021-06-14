يورو 2020 | جماعية سلوفاكيا تطغى على نجومية ليفاندوفسكي وبولندا الضحية!

تعرف على نتيجة مباراة بولندا وسلوفاكيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة ببطولة يورو 2020، والتي شهدت أول طرد في البطولة عندما خرج نجم وسط بولندا غريغورز كروشوفياك بالبطاقة الصفراء الثانية.

وهيمن المنتخب البولندي على معظم فترات الشوط الأول بتدوير مثالي للكرة من قدم لقدم، إلا أن الفريق افتقد للعب المباشر على المرمى رغم وجود هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

ولعب منتخب بولندا كرة سلبية معظم الوقت بالاكثار من التمرير بعرض الملعب وعلى الأطراف دون محاولة الاختراق من العمق أو الاكثار من الكرات الطولية أو البينية أو العرضية نحو روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض لحصار ومراقبة لصيقة من مدافع انتر ميلان “شكرينيار” بصفة مستمرة.

وعلى عكس سير اللعب، استطاع منتخب سلوفاكيا تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء بولندا أطلقها اللاعب “روبرت ماك” لترتطم في القائم الأيمن وتصطد في جسد حارس يوفنتوس “تشيزني” بسوء حظ كبير لتعانق الشباك.

مع بداية الشوط الثاني، نَظم منتخب بولندا هجمة سريعة في الدقيقة الأولى من الشوط ب7 أو 8 تمريرات أرضية من قدم لقدم، انتهت بهدف التعديل 1/1 عن طريق اللاعب “لينيتي” بتسديدة أرضية من داخل منطقة العمليات بعد تلقيه تمريرة من روبوس.

وواصل منتخب بولندا استحواذه بعد هدف التعديل، لكنه عاد ليُحضر الهجمات ببطء شديد وسط تألق كبير من لاعبي وسط سلوفاكيا في ممارسة الضغط العالي.

وشهدت الدقيقة 62 فقدان نجم وسط بولندا ولاعب إشبيلية وباريس سان جيرمان الأسبق “كروشوفياك” للسيطرة على نفسه أثناء إلتحام في وسط الملعب مع هرومادا ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية بسبب نفس اللاعب ويُطرد من اللقاء!

وما هي سوى 7 دقائق فقط، وتلقى كروشوفياك عقوبة جديدة من مدافع الإنتر الايطالي “ميلان شكرينيار” الذي تكفل بتسجيل الهدف الثاني لسلوفاكيا بتسديدة قوية من حوالي 17 ياردة بعد متابعة عرضية من ركنية أرسلها النجم ماريك هامشيك في الدقيقة 69.

وحرص المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا “تاركوفيتش” على غلق المساحات أكثر أمام بولندا في الدقائق المتبقية من المباراة بإجراء 4 تغييرات في الدقيقتين 79 و87، حيث دفع بكل من هروسوفسكي وكوسكيلينك ودوريس وسولوف بدلاً من هرومادا وبيكاريك وهاراسلين وروبرت ماك.