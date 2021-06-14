شاهد مباراة اسبانيا والسويد في بث مباشر يلا شوت ببطولة يورو 2020

تابع تغطية حية بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لمشاهدة مباراة اسبانيا والسويد فى بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021.

يستضيف منتخب اسبانيا نظيره السويدي على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، فى مواجهة قوية صمن الجولة الأولي من منافسات المجموعة الخامسة فى كأس أمم أوروبا “يورو 2020” والتي تضم منتخبي بولندا وسوفاكيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اسبانيا والسويد فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا والسويد فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1-2) بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا، من ضمنهم قناة سبورت تي في البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو الايطالية.

واستعد المنتخب الاسباني بشكل جيد قبل لقاء السويد فى اليورو، جيث خاض وديتين، الأولي أمام منتخب البرتغالي وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام منتخب ليوانيا وانتهت بفوز اللاروخا برباعية نظيفة وشهد اللقاء غياب العناصر الاساسية نتيجة إصابة قائد الفريق ““سيرجى روبيرتو” بفيروس كورونا، مما أتاح الفرصة لفريق الشباب لخوض المباراة بدلاً من الفريق الأساسي.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب السويد في التقدم لأبعد مدى ممكن في بطولة اليورو، خاصة وأنه يُعاني من غياب نجمه زلاتان إبراهيموفيتش,

وخاض المنتخب السويدي وديتين ضمن استعدادته لخوض بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، حقق الفوز فى المباراة الاولي أمام منتخب فنلندا بنتيجة 2-صفر، وفى المباراة الثانية فاز على منتخب أرمينيا بنتيجة 3-1.

يذكر ان منتخب اسبانيا ومنتخب السويد يتواجدان ايضاً فى نفس المجموعة بتصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، وسوف يلتقيان يوم 2-9-2021 فى لقاء تحديد أول المجموعة، حيث يتصدر اللاروخا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن السويد.

اسبانيا – السويد

ملعب لا كارتوخا (مدينة إشبيلية – اسبانيا)

يورو 2020 (الجولة الأولي – المجموعة الخامسة)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 بين اسبانيا والسويد لحساب المجموعة الخامسة.

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تشكيلة منتخب اسبانيا

أوناي سيمون – جوردي ألبا – إيميرك لابورتي – باو توريس – ماركوس لورينتي – كوكي – روردي – بيدري -داني أولمو – فيران توريس – ألفارو موراتا.

تشكيلة منتخب السويد

روبين أولسين – لودفيج أوجوستينسون – ماركوس دانيلسون – فيكتور لينديلوف – ميكائيل لوستيج – سيباستيان لارسون – كريستوفر أولسون – ألبين إيكدال – إيميل فورسبيرج.

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