سلوفاكيا تتجاوز بولندا بصعوبة والتشيك تحقق فوز ثمين على اسكتلندا

المنامة - ياسر ابراهيم - استهل المنتخب السلوفاكي مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2020 بفوز صعب على نظيره البولندي 2-1 الاثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.



في سان بطرسبورغ، دفعت بولندا ثمن خطأين، الأول للحارس تشيزني الذي أهدى سلوفاكيا التقدم في الشوط الأول بعدما حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ (18)، والثاني لغرشيغورش كريخوفياك الذي ارتكب خطأ أدى الى طرده بالإنذار الثاني (62)، ما سمح لماريك هامشيك ورفاقه في التقدم مجدداً عبر ميلان شكرينيار (69) بعدما أدرك كارول لينيتي التعادل في الثواني الأولى من الشوط الثاني (46).



ومن المؤكد أن هذه الهزيمة ستزيد الضغط على المدرب الجديد لبولندا النجم البرتغالي السابق باولو سوزا الذي حقق فوزاً يتيماً كان على أندورا المتواضعة 3-صفر في تصفيات مونديال 2022، من أصل ست مباريات خاضها منذ تعيينه في كانون الثاني/يناير خلفاً للمقال يرزي برزنتشيك.



وبات المنتخب البولندي، الحائز على المركز الثالث في مونديالي 1974 و1982 بقيادة غرشيغورش لاتو ورئيس الاتحاد المحلي للعبة حالياً زبيغينيف بونييك على التوالي، مطالباً بالفوز في مباراته التالية التي تجمعه بإسبانيا في إشبيلية السبت.



وفي مباراة أخرى ، تجاوز المنتخب التشيكي اختباره الأول في يورو 2020 بتغلبه على مضيفه الاسكتلندي 2-0 في غلاسكو اليوم الإثنين في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.



وسجّل باتريك شيك نجم باير ليفركوزن الألماني ثنائية مميزة بدأت بضربة رأس (42) ومن ثم بتسديدة بعيدة من على مشارف منتصف الملعب مستغلاً تقدم الحارس مارشال (52).



وعلى ملعب "هامبدن بارك" وبحضور جماهيري محدود وفق بروتوكول فيروس كورونا، التقى المنتخبان للمرة الأولى في بطولة كبرى، علماً بأنّ اسكتلندا دخلت المواجهة بعد فوزها في آخر 3 مباريات على تشيكيا، آخرهما في دوري الأمم الأوروبية في خريف 2020.



وتصدر شيك المشهد ووقّع على أحد أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، عندما حقق الثنائية بيسارية عابرة للقارات من منتصف الملعب، مستفيداً من تقدّم مارشال، حارس دربي كاونتي الإنكليزي البالغ 36 عاماً الذي عانق الشباك مع الكرة الساقطة في مرماه (52).



وهذه ثاني ثنائية في البطولة بعد البلجيكي روميلو لوكاكو في مباراة روسيا (3-صفر).



وتصدر منتخب التشيك المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن إنكلترا التي انتصرت على كرواتيا بهدف دون رد أمس الأحد، فيما تمركز الخاسر في المركز الرابع دون رصيد بفارق الأهداف أيضاً عن كرواتيا الثالثة.



المصدر: وكالات