شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة منطقة القليوبية لكرة القدم فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت منطقة القليوبية لكرة القدم في بيان لها أنه تقرر تنفيذ نشاط صيفى خلال شهري يوليو وأغسطس في مسابقات كرة الصالات باشتراك رمزي وكرة القدم للناشئين بدون اشتراك مواليد 2001/2003/2005/2006 وكرة القدم للبراعم بدون اشتراك مواليد 2007/2008/2009/2010/2011 وكرة القدم النسائية .

جدير بالذكر أن المنطقة أعلنت بأنه متاح المشاركة لمراكز الشباب والأندية الاعضاء وغير الأعضاء في المنطقة وجميع المسابقات بدون رسوم ماعدا كرة الصالات وتتحمل الأندية التي تقام عليها المباريات إيجار سيارة الاسعاف في مرحلة الناشئين والبراعم وفقا لما تحدده المنطقة فيما عدا ذلك تتكلف المنطقة أجور الحكام .

وذلك وفقا لعدد من الشروط واستمارة المشاركة والأوراق المطلوبة وكافة التفاصيل متاحه لدى الأخصائيين الرياضيين بمراكز الشباب علما بأنه اخر موعد لارسال الرغبات يوم ٢٠٢١/٦/٢٥ .