شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم الفيوم ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على الفيوم بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

وشهدت المباراة سيطرة رجال الزمالك على مجريات اللقاء، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-14، قبل أن يواصل الفريق صحوته وينهي الشوط الثاني بنتيجة 25-14، وأنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25- 21 ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسماعيلية غدا الثلاثاء، استعدادا لخوض الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الفائز من لقاء طلائع الجيش وبتروجت يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويقود طائرة الزمالك محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مساعدا وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وجيه أخصائي التأهيل والإصابات، وأحمد شعلان مديرا إداريا.