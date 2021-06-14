موعد مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يستعد منتخب البرتغال بطل آخر نسخة من كأس أمم أوروبا للظهور مجددا في البطولة، وذلك خلال مواجهة المجر في الجولة الأولى من يورو 2020.



وتُقام النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في 11 مدينة مختلفة، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران الحالي وحتى 11 يوليو/تموز المقبل.

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفا على المجر، الثلاثاء، على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تُقام المباراة في السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

ستقوم قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4K HDR" بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن يوم الثلاثاء 15 يونيو/حزيران سيشهد مباراة أخرى من العيار الثقيل ضمن المجموعة السادسة، بين منتخبي فرنسا وألمانيا.