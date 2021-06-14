شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرلو يوركشير» يخطف الأنظار في «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

جذب نجم ليدز يونايتد الإنجليزي كالفن فيليبس (25 عاماً) الأنظار في فوز إنجلترا على كرواتيا (1- صفر) في بطول كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ولقبه المشجعون على تويتر بـ«بيرلو يوركشير» في إشارة للمايسترو الإيطالي أندريه بيرلو.

وقال لاعب الوسط الذي تلاعب بنجوم كرواتيا ومرر كرة هدف ستيرلينج: «هناك الكثير من الحديث عني وعن ديكلان رايس نجم ويست هام، لأننا نتنافس على موقع واحد لكنني أعتقد أننا ننسجم جيداً عندما نلعب معاً وأتشرف لأنني ألعب بجواره».

وعن تسميته بـ «بيرلو يوركشير»، قال فيليبس: «مشجعو ليدز يلقبونني هكذا وهو شيء لطيف جداً، لكنني سعيد أولاً لأنني أديت واجبي وفزنا».

وعن تألق فيليبس الذي حصد 9 من 10 على سلم الأداء، قال المدرب ساوثجيت: «راقبنا فيليبس كثيراً عندما كان ليدز في الدرجة الأولى وأردنا استدعاءه للمنتخب قبل عام، الآن هو لاعب بريمييرليج وجيد فنياً ومهم جداً لنا في الوسط، كالفن كان مدهشا وأحببنا أداءه كثيراً».

حضر المباراة واين روني وعائلته وزوجات لاعبي المنتخب، فيما شجع روميو ابن ديفيد بيكهام المنتخب بارتداء قميص فودن نجم مانشستر سيتي بطل البريميرليج ونشر الصورة على حسابه في إنستجرام.

أما رحيم ستيرلينج الذي سجل هدف المباراة الوحيد فقد لمح لوجود عقبات تمنعه من التهديف كثيراً مع فريقه سيتي، وقال بعد الفوز على كرواتيا: «هناك اسباب كثيرة لعدم تسجيلي للنادي لكن لا علاقة لهذا الموضوع بالمنتخب، أنا هنا مع إنجلترا ومستمتع باللعب وسعيد لأنني أسجل، قلت دوما أنني سأسجل إذا لعبت في بطولة كبيرة على ملعب ويمبلي ومن الرائع أن يتحقق ذلك، كان موسماً طويلاً بالنسبة لي وكنت متلهفاً لانطلاق يورو وعرفت أنها ستكون مشاركة إيجابية».

وعند سؤاله عن مكانه في فريق المدرب ساوثجيت، أجاب ببساطة: «أحاول رد الدين لثقته بي».

وكان تراجع ستيرلينج في فريقه هذا الموسم رفع المطالبات بتعيين جاك جريليش مهاجم أستون فيلا مكانه لكن ساوثجيت تمسك بستيرلينج الذي وضع على قائمة المعروضين للبيع وفق تقارير.

لاعبو المنتخب الإنجليزي خضعوا لفحص قلب

كشف تقرير في الصن عن خضوع جميع لاعبي المنتخب الإنجليزي لفحص قلب بعد حادثة كريستاين إيركسن وذلك لتجنب مخاطر مشابهة.

وأمر اتحاد الكرة الإنجليزي الأطباء بإجراء فحص دقيق لكل اللاعبين وخصوصاً الذين لم يجروا فحوص تدقيق في العام الماضي، وأضاف مصدر في الاتحاد: «كل كادر إنجلترا الطبي على أعلى مستوى ومؤهل للتعامل بإحترافية مع أي حوادث في أرضية الملعب، ردة فعل الطاقم سريعة وفعالة في حال حدوث شيء مشابه لحادثة الدنماركي كريستيان إيركسن سواء في الملعب أو التمرينات، هذه قضية نتعامل معها بجدية كبيرة ولا نتهاون فيها بعدما حصل مع كريستيان وفابريس موامبا».