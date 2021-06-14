يورو 2020.. باتريك شيك يسجل هدف خيالي في مرمى اسكتلندا من نصف الملعب ..(فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل باتريك شيك تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما سجل هدفا خياليا في مرمى اسكتلندا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات يورو.

ويلتقي المنتخبان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تضم كلا من إنجلترا وكرواتيا.

وسجل شيك لاعب منتخب جمهورية التشيك، هدفًا خياليًا في الدقيقة 52 من أحداث المباراة، بعدما سدد الكرة من منتصف الملعب مستغلاً تقدم حارس اسكتلندا ديفيد مارشال من مرماه.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في احصائيات كرة القدم، فإن هدف شيك دخل تاريخ بطولة يورو، حيث سدد الكرة من مسافة (49.7 ياردة) كأبعد مسافة يُسجل منها هدف في البطولة منذ 1980.

جدير بالذكر أن شيك سجل الهدف الأول أيضا لمنتخب بلاده في الدقيقة 42 من أحداث المباراة.