شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المنتخب الأولمبى يكرمون شوقى غريب لتحقيقه رقما قياسيا قبل طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص نجوم المنتخب الأولمبي فى اليوم الأخير لمعسكر العين السخنة على تنظيم احتفالية لشوقى غريب، المدير الفنى، بمناسبة الشهادة التي منحته إياها اللجنة الأولمبية الدولية باعتباره المصرى الوحيد الذى شارك لاعبا ومديرا فنيا فى الدورة الأولمبية.

وكان المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتورة آية مدني عضو البرلمان المصري واللجنة الأولمبية المصرية، قد أبلغا شوقي غريب بأن اللجنة الأولمبية الدولية منحته شهادة باعتباره المصرى الوحيد الذى شارك فى الأولمبياد لاعبا ومديرا فنيا وجارى تحديد موعد لتكريمه ومنحه الشهادة.

وفي الاحتفالية، أكد رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي على تهنئة اللاعبين جميعا لـ شوقي غريب بهذه المناسبة وكذلك توجيه الشكر له على الجهد الذي بذله معهم وكان نتاجه الفوز بالأمم الأفريقية والتعاهد على تحقيق إنجاز مميز فى أولمبياد طوكيو .

وفي المقابل وجه غريب الشكر للاعبين على هذه اللمسة الجميلة متمنيا ان تتوج جهود الجميع لاعبين وجهاز فني بتحقيق انجاز لمصر.