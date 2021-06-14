شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يوافق على تجديد عقده مع الاتحاد السكندرى.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى الاتحاد السكندري بيانا رسميا للإعلان عن الاتفاق على تجديد التعاقد للموسم الجديد، مع العميد حسام حسن المدير الفني الحالي للفريق والذي ينتهى عقده بنهاية هذا الموسم.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي: "عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أجتماعاً مُطولاً مع حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة، وأكد مصيلحى خلال الاجتماع على الثقة الكاملة من جانبه ومجلس إدارة النادى بالقدرات الفنية الكبيرة للتوأم حسن، مُشيراً أن تواجد التوأم، وقيادة فريق الكرة خلال الموسم القادم هدف من أهداف مجلس الإدارة، وهو ما تحدث بشأنه في جلسة اليوم مع التوأم في ظل ترحيب الطرفين بذلك، وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد خلال الأسبوع القادم".

وأضاف البيان، "استعرض رئيس النادى مع التوأم "حسن" كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المُقرر تدعيم صفوف الفريق بها مستقبلاً ، وكذلك التقرير الخاصة بحالة كل لاعب بالفريق على حده، وأكد رئيس النادى على كامل دعمه و مساندته للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لتحقيق آمال و طموحات جماهير الثغر الوفية خلال المرحلة المقبلة".

وتلقى العميد حسام حسن مفاوضات في الفترة السابقة من نادي بيراميدز، لكن المدير الفني للاتحاد السكندري رفض الاخلال بتعاقد وارتباطه بزعيم الثغر، وأصر على البقاء مع الاتحاد لنهاية الموسم. وأكد رئيس الاتحاد السكندري، أن الرغبة متبادلة بين الإدارة والجهاز الفني للتجديد والبقاء مع الفريق في الموسم المقبل حيث ينتهي عقد التوأم بنهاية الموسم الجاري.



