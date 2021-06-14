شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب التعاقد بشكل نهائي مع أحمد دعدور من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو المصرى خطوط المفاوضات مع نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل معرفة طلباتهم المادية للتعاقد مع أحمد دعدور، حارس مرمى الأخير، بشكل نهائي، بعد تألقه بشكل ملحوظ مع أبناء المدينة الباسلة.

كان المصرى قد تعاقد مع أحمد دعدور قادما من بيراميدز لمدة موسمين على سبيل الإعارة، بناء على رغبة من على ماهر، المدير الفني للفريق، الذى يعلم إمكانيات اللاعب الفنية، منذ أن عملا سويا عندما كان المدير الفني يقود الأسيوطى سبورت قبل تغييره لبيراميدز.

ويرغب مسئولو المصرى فى التعاقد مع جميع اللاعبين التى ستنتهى عقودهم قريبا لإضفاء جانب من الاستقرار على الفريق فى العامين المقبلين، فى ظل رغبة مجلس الإدارة على عودة الهدوء من أجل المنافسة على المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات القارية.

ويحتل المصرى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 40 نقطة، جمعها من 25 مباراة فاز في 10 وتعادل مثلها وخسر 5، أحرز لاعبوه 33 هدفا ومُنى مرماه بـ23 هدفا.