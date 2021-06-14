شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يحدد شروط العودة للأهلي في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد عمار حمدي، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الأوليمبي المعار للاتحاد السكندري، شروط العودة للقلعة الحمراء فى الموسم الجديد، مؤكدا أنه يفضل التركيز فى أوليمبياد طوكيو المقبلة للوصول لعرض احتراف أوروبى مميز لا يرفضه مسئولو الأهلي، بينما فى حالة عدم قدرته على خوض تجربة الاحتراف سيكون شرطه الأساسى للعودة للمارد الأحمر هو ضمان المشاركة أساسيا والابتعاد عن الدكة التى يجد نفسه أسيرا لها مع كل مرة يعود فيها من الإعارة لصفوف الأهلي.

ويرى عمار حمدى أن بقاءه فى زعيم الثغر سيكون أفضل له حال عدم حصوله على فرصة اللعب أساسيا مع المارد الأحمر.

عمار حمدى صاحب الـ21 عاما المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، لعب هذا الموسم 23 مباراة فى الدوري سجل هدفا وصنع هدفان، فيما شارك فى لقاء بكأس مصر، وتبلغ قيمته التسويقية 300 ألف يورو.

وكشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الأهلي لم يطلب عودة عمار حمدي، لاعب الفريق الأحمر المعار لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "عمار لاعب رائع، ونتمنى استمراره، لكن عودته من حق الأهلي، وننتظر قراراهم النهائي بشأن اللاعب".