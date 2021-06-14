شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. ماذا قدم أفشة "ملك القاضية" مع الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حين جاء محمد مجدى أفشة من بيراميدز إلى الأهلي لم يكن متوقعا أن يقدم أى إضافة فى المواعيد الحاسمة، بل إن قطاعا كبيرا من جماهير المارد الأحمر استقبل اللاعب بسيل من الانتقادات لدى بدايته المتعثرة نسبيا مع الفريق، قبل أن يتحول قفشة إلى أحد نجوم الفريق أصحاب الأهداف الحاسمة.

وسرعان ما أثبت أفشة حضورا قويا فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخرا أن دوري الأبطال الأفريقي الذى استعصى على الأهلي سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان قفشة رجل الضربة القاضية.

ديربى القاهرة، كانت المرة الأولى التى يجمع فيها النهائى فريقين من نفس البلد، وبدا وكأنه يتجه للتعادل قبل أن يحرز أفشة هدفا يمنح الشياطين الحمر الكأس الأغلى فى القارة، ليصبح "أفشة" حديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى ويلقب ببطل القاضية ممكن.

لا صوت يعلو فى النادى الأهلي حاليا فوق الاستعداد لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب المارد الأحمر يوميا على ملعب التتش، وفق برنامج تأهيلي حدده جهاز الفني للفريق، بقيادة بيتسو موسيماني، الذى يأمل فى سرعة لحاق نجمه محمد مجدى أفشة بالمباراة.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، معاناته من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل تعرض له خلال مباراة نهضة بركان المغربى بالسوبر الأفريقى، قبل أن ترتفع فرص مشاركة اللاعب فى اللقاء المنتظر.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ25 عاما مع الأهلي إلى 2024، حيث يخوض أفشة موسمه الثاني مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.