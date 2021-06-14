شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مميزة لمصر في بطولة العالم لليزر ران للخماسي الحديث للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو منتخب مصر في تحقيق نتائج مميزة في بطولة العالم لليزر ران للخماسي الحديث للناشئين والناشئات والمقامة في مصر، حيث حقق منتخب مصر للناشئات الميدالية الذهبية لبطولة العالم تحت 11 سنة، فيما فاز اللاعب آمر على مسعد بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم وحصول المنتخب المصرى على المركز الأول ترتيب عام لمرحلة 17 سنة ناشئين.

كما فازت مرام هاشم مواليد 2011 بالميدالية الفضية لبطولة العالم في منافسات الفردي والميدالية الذهبية للفرق.

وكان أحمد الجندي، لاعب منتخب الخماسي الحديث، قد نجح أمس في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال، حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام، والمدير الإداري ممدوح ويلسون، ومدربو اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد، كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الأولمبية- طوكيو.