شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع مصطفى خليل على العودة لصفوف اليد بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مصطفى خليل، لاعب يد الزمالك المنتهى تعاقده مع القلعة البيضاء، على العودة لصفوف الأحمر بداية من الموسم الجديد.

فيما استقر طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، على استمرار الدولى التونسى أسامة الجزيرى فى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، فى ظل تبقى موسم آخر فى تعاقده وعدم التفريط فيه.

ويعانى الجزيرى من فيروس كورونا بعد تأكد إصابته فى السعودية عند وصوله للمشاركة مع العربى القطرى فى بطولة آسيا.

كما استقر الجهاز الفنى للفريق على توجيه الشكر للاعب محمد جمال، ليصبح اللاعب الرابع الذى يتم الاستغناء عنه فى الموسم الجديد بجانب ممدوح طه وعمر ياسين وباهر البدراوى .

فيما اتفق مسئولو النادى الأهلى مع محمد عصام الطيار حارس مرمى فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء على الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد و تأجيل خطوة الاحتراف.

يأتى الاتفاق مع الطيار للاستمرار فى الفريق نظرا لحاجة الفريق لمجهوداته فى الموسم المقبل وحتى يحصل على عروض أكبر بعد المشاركة فى الأولمبياد.

وشهدت الفترة الماضية الاتفاق مع فاردار المقدونى لإعارة اللاعب قبل العودة فى الأمر للحاجة لجهود اللاعب