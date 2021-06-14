شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الفيوم ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الفيوم بنتيجة 3/0 فى إطار دور ربع النهائى بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 ليتأهل إلى نصف النهائى.

وفاز الزمالك فى دور السادس عشر على سبورتنج بنتيجة 3/0 ، ليلتقى الفائز من طلائع الجيش مع بتروجت.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية. فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى.

قام اتحاد الكرة الطائرة من قبل بتعديل مواعيد نهائيات كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تم تحديد دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى وقتها بدل 18 والنهائى يوم 19 بدلا من 21 من الشهر نفسه قبل أن يتم تعديل موعد النهائى للمرة الثانية.

تقام النهائيات بدون جمهور، ومن المقرر أن تحدد اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد فى الاجتماع الأمنى العدد المحدد لأسر اللاعبين المقرر حضورهم نهائى كأس مصر للطائرة كإجراء احترازى لتطبيق التباعد الاجتماعى للحماية من فيروس كورونا.