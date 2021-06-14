الامارات | "التحرش" يجبر رئيس "فيبا" على التنحي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التحرش" يجبر رئيس "فيبا" على التنحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" اليوم الإثنين، أن رئيسه المالي هاماني نيانج (69 عاماً)، قد تنحى عن منصبه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية حالياً في الادعاءات بالتحرشات الجنسية المتكررة لبعض موظفي الاتحاد المالي للعبة خلال فترة رئاسته من نيانغ بين عامي 1999 و2011.

وأصدر الاتحاد الدولي بياناً، جاء فيه: "تلقى الاتحاد الدولي لكرة السلة منذ 10 يونيو الجاري، عدة ادعاءات حول التحرش الجنسي الممنهج داخل اتحاد كرة السلة المالي خلال الفترة التي تولى خلالها هاماني رئاسة الاتحاد في بلاده، وفور تلقي هذه المعلومات، قام الاتحاد الدولي على الفور بمشاركة محتواها مع مسؤول النزاهة المستقبل ريتشارد ماكلارين، الذي فتح تحقيقاً في الأمر".

وأضاف البيان: "أكد مسؤول النزاهة ماكلارين تسليم التقرير الكامل بعد فترة وجيزة من الألعاب الأولمبية في طوكيو".

وتابع: "مزاعم عدة تم تقديمها، بأن الاتحاد الدولي لكرة السلة نيانج، كان علم، أو حتى تجاهل بشكل كبير بلاغات عن اعتداء بحق لاعبات شابات خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد المالي، قبل أن ينفي نيانج بشدة تلك الادعاءات، وتفضليه التنحي من منصبة بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات، والكشف عن نتائجها عقب دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي يسدل الستار عنها أغسطس المقبل".

وطالب البيان الاتحاد المالي لكرة السلة، ضرورة التعاون الكامل مع التحقيق، تعليق نشاط المدربين الماليين أمادو بامبا وعمر سيسكو والإداري هاريو مايجا، عن ممارسة أي نشاط أثناء اجراء التحقيقات.

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