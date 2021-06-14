الامارات | بالفيديو: أجمل هدف في كأس أوروبا.. تسديدة عملاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: أجمل هدف في كأس أوروبا.. تسديدة عملاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل لاعب التشيك باتريك شيك هدفين في مرمى اسكتلندا أحدهما من تسديدة من منتصف الملعب، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أوروبا في كرة القدم.

وسجل شيك هدف الافتتاح من كرة رأسية قبل الاستراحة (42)، والثاني بتسديدة عملاقة على بعد نحو خمسين مترا من منتصف الملعب مطلع الشوط الثاني (52) رافعا رصيده ألى 13 هدفا دوليا.

وتصدّرت تشيكيا المجموعة الرابعة، بفارق هدف عن إنجلترا الفائزة على كرواتيا 1-صفر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news