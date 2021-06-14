الامارات | كايو يغيب عن مباراة الإمارات وفيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يغيب عن مباراة الإمارات وفيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب لاعب المنتخب الوطني كايو كانيدو عن مباراة الإمارات وفيتنام غداً الثلاثاء في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعدما تعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة في تدريب "الأبيض" اليوم الاثنين.

ولم يشارك كايو في تدريب منتخب الإمارات، وتابع المران من خارج الملعب، إذ يعد لاعب العين من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

ومن المتوقع أن يشارك لاعب الوحدة خليل إبراهيم بدلاً من كايو في التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة "الأبيض" أمام فيتنام.

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