شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وأسوان في الدوري.. شيكابالا وحازم إمام يشاركان في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.
وكان شيكابالا يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين كان يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية. وأنهى ثنائي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص بهما، وذلك قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، باستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.