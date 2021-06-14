شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. فقرة خاصة للعرضيات والتسديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة خاصة خلال المران مساء اليوم الإثنين لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

كما قام المدير الفني للزمالك بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية، من أجل تنفيذ التعليمات المطلوبة من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.