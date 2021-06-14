شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيقة الفنان عادل إمام ينشر تعليقاً ساخراً عن الزمالك و فرجاني ساسي .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك إلى نادي الدحيل القطري، سيطر على الساحة الرياضة منذ أكثر من أسبوعا حتى شغل كثير من الفنانين المصريين العاشقين للزمالك وغيره من الأندية المصرية.

ونشر الفنان عمرو متولي نجل الفنان مصطفى متولى، صهر الفنان الكبير عادل إمام، تغريدة على موقعه إنستجرام تعليقا قويا بشأن ملف اللاعب التونسي، وقال: «لوكنت ساسي لايمكن أمضى للزمالك». وانهالت التعليقات العاضية على موقع الفنان الشاب عقب نشره لهذا التعليق بشأن فرجاني ساسي.