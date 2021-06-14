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بث مباشر .. مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد الآن

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تواجه إسبانيا نظيرتها السويد مساء اليوم الأثنين 14-6-2021 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتقام مباراة إسبانيا والسويد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرةعبر قنوات bein sports 1

تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: سي

خط الدفاع: لورينتي، لابورت، باو توريس، ألبا.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، رودري، كوكي.

خط الهجوم: فيران توريس، ، مورينو.

وتعد المجموعة الخامسة من المجموعات المتوسطة القوى في جود السويد وسلوفاكيا وبولندا إلى جانب إسبانيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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