شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك في أولمبياد طوكيو بعد موافقة ليفربول .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة طوكيو التى تبدأ الشهر المقبل.

ووفقاً لما أعلنه سيف زاهر، خلال برنامجه مساء أمس، على لسان حسام غنيم، عضو لجنة التطوير بالاتحاد الإنجليزي، أصبح محمد صلاح مشاركا بشكل رسمي مع المنتخب الأولمبي في بطولة طوكيو.

قال غنيم خلال تصريحاته المتلفزة، إن صلاح تواصل مع إدارة ليفربول واستطاع التوصل معهم في نهاية الأمر بمشاركته في أولمبياد طوكيو الصيف الجاري.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول، فاز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين والتي تُحسم بتصويت الجماهير. وكان صلاح قد ترشح للجائزة التي تحسم باختيار النقاد لكنه خسرها لصالح كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي. وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات.

وكان صلاح قد اختير في فريق الموسم للدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ليكون اللاعب الوحيد الذي يتم اختياره من ليفربول. وسجل صلاح 22 هدفا في الموسم المنصرم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليخسر جائزة هداف الدوري لصالح هاري كين الذي سجل 23 هدفا.