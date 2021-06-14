شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من عبد الله بكري بعد أزمته مع إسلام عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية، ضد من نشر ضده أخبارًا كاذبة.

وكانت ترددت أنباء في الساعات الماضية، عن دخول عبدالله بكري وإسلام عيسى في مشادة عنيفة مؤخرا استعدادا لمواجهة سموحة، الثلاثاء، في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وقال عبدالله بكري، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من نشر أو أذاع خبرا كاذبا، يتعلق مضمونه بحدوث مشكلة بيني وبين أحد زملائي في الفريق، والذي ليس لها أي أساس من الصحة».

وتابع: «تم تكليف المحامي الخاص بي بمتابعة الإجراء ضد من يحاول تشويه صورتي أو نشر صورة غير أخلاقية عني».