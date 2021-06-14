شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: راموس يرضخ لبيريز بعد سحب عرض التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن تغير موقف سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بشأن تجديد عقده مع الفريق بعد فترة طويلة من الشد والجذب بينه وبين إدارة الميرنجى المتمثلة في فلورنتينو بيريز رئيس النادى، حيث ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، بنهاية الشهر الجاري، وكل المؤشرات كانت تفيد بأنه خارج سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل.

وسبق أن قدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عرضا لراموس، بالتجديد لمدة موسم، مع خصم 10% من راتبه، وهو ما اعترض عليه اللاعب، وطلب التجديد لمدة موسمين، مع تقاضي نفس الراتب.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المقربون من راموس، أكدوا أن اللاعب يرغب في البقاء مع ريال مدريد، ولم يفكر في الرحيل، وألمحوا بأنه مستعد لقبول عرض ريال مدريد بالتوقيع لموسم واحد.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إن ريال مدريد سحب عرضه السابق، وبالتالي لا يوجد عروض من النادي حاليا لتجديد عقد راموس، وينتظر راموس خلال هذه الفترة إشارة ريال مدريد، من أجل التوقيع على عقد جديد، حيث لا يمانع في التجديد لمدة موسم وتخفيض راتبه.