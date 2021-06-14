شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يواصل التأهيل وغموض موقفه من مباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين.

ويعاني أحداد من إصابة في أنكل القدم.. حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.