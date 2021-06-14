شكرا لقرائتكم خبر سعود والشنقيطي يمنعان عودة طارق للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم فكرة تجديد عقد اللاعب طارق عبدالله بعد انتهاء فترة إعارته لنادي ضمك خلال الموسم السابق، حيث سينتهي عقد اللاعب في أغسطس المقبل.

وبات متاحا أمام اللاعب الانتقال إلى أي ناد آخر خلال الفترة الحالية في شهر يونيو ولا سيما أنه دخل فترة الأشهر الستة الحرة التي تتيح له ذلك منذ أربعة أشهر، ويعد نادي التعاون أبرز المهتمين باللاعب.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي بسبب اكتفائه بوجود اللاعبين سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي، حيث تم تجديد عقد الشنقيطي في الخامس من مايو الماضي، بينما تنتظر إدارة النادي فراغ اللاعب الدولي سعود عبدالحميد من المشاركة مع المنتخب الأول الذي يخوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان سعود أبدى رغبته الكبيرة في الاستمرار مع الفريق رغم تلقيه عروضا مغرية من أندية محلية بينها النصر والشباب.

ولم يوقع سعود رسميا على عقده الجديد مع الاتحاد، إلا أنه وافق على العرض المالي الأخير الذي قدمه له النادي قبل انخراطه في المعسكر الحالي للأخضر.