سعود والشنقيطي يمنعان عودة طارق للاتحاد

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وبات متاحا أمام اللاعب الانتقال إلى أي ناد آخر خلال الفترة الحالية في شهر يونيو ولا سيما أنه دخل فترة الأشهر الستة الحرة التي تتيح له ذلك منذ أربعة أشهر، ويعد نادي التعاون أبرز المهتمين باللاعب.
وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي بسبب اكتفائه بوجود اللاعبين سعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي، حيث تم تجديد عقد الشنقيطي في الخامس من مايو الماضي، بينما تنتظر إدارة النادي فراغ اللاعب الدولي سعود عبدالحميد من المشاركة مع المنتخب الأول الذي يخوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان سعود أبدى رغبته الكبيرة في الاستمرار مع الفريق رغم تلقيه عروضا مغرية من أندية محلية بينها النصر والشباب.
ولم يوقع سعود رسميا على عقده الجديد مع الاتحاد، إلا أنه وافق على العرض المالي الأخير الذي قدمه له النادي قبل انخراطه في المعسكر الحالي للأخضر.
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