شكرا لقرائتكم خبر دولي السلة بلا رئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) أمس إن رئيسه هاماني نيانج (69 عاما) تنحى عن منصبه بشكل موقت بسبب تحقيقات جارية بشأن ادعاءات تحرش جنسي واعتداءات بحق عشرات اللاعبات في مالي. ولا يواجه نيانج نفسه اتهامات، لكن هناك مزاعم بأنه تجاهل بشكل كبير بلاغات عن اعتداءات بحق لاعبات شابات بين عامي 1999 و2011. وفي تلك الفترة، كان نيانج رئيسا للاتحاد المالي لكرة السلة ثم وزيرا للرياضة بمالي.



كانت هذه تفاصيل خبر دولي السلة بلا رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.